Зеленский анонсировал новый подход к применению ПВО Воздушными силами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"В армии его знают - Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Вместе с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана - и будет разработана - новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", - подчеркнул президент.

"Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами - то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны. Эта система будет трансформирована", - сказал лидер страны.

Защита украинского неба

Напомним, президент дал отдельные поручения министру обороны Михаилу Федорову относительно деятельности Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства страны.

Недавно Зеленский рассказал, что еще раньше в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.

В то же время в Минобороны отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.

Кроме того, украинский лидер заявил о том, что Украина пока не может самостоятельно производить ракеты для западных систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, западные партнеры пока не готовы давать Украине лицензии на производство таких ракет.