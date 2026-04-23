Зеленський анонсував новий обмін полоненими

Переговори - лише по телефону

За словами Зеленського, контакт із американською командою не переривається, але поки - лише дистанційно.

"Наша розмова з американською групою продовжується. Поки що тільки телефоном або онлайн у нас є перемовини. Є обміни. І цей трек продовжується", - сказав він.

Попри відсутність тристоронньої зустрічі в особистому форматі, Україні вже вдалося повернути своїх людей із полону.

Новий обмін - на черзі

Зеленський підтвердив: зараз Україна очікує на ще один обмін.

"Зараз ми очікуємо ще на один обмін. Дай Бог, щоб все вийшло", - додав він.

Президент висловився й щодо можливого візиту американських переговорників Джареда Кушнера і Стіва Вітковa до Києва.

"Говорити більше про закінчення війни не по телефону, а реально говорити в деталях - ми їх очікуємо, я думаю, що вони приїдуть", - зазначив він.

Разом з тим Зеленський визнав: зараз у пріоритеті для Вашингтона - ситуація на Близькому Сході.

"На сьогодні питання для нас - війна в Україні номер один. Питання для американців - війна в Ірані номер один. Але Україна також є серед пріоритетних тем", - сказав він.