Зеленський анонсував нові санкції проти росіян на різних рівнях

"Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", - підкреслив президент України.

Він також привітав введення Євросоюзом чергового, 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав", - додав Зеленський.