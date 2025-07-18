Зеленський анонсував нові санкції проти росіян на різних рівнях

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові економічні санкції проти росіян на різних рівнях – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", - підкреслив президент України.
Він також привітав введення Євросоюзом чергового, 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації.
"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 липня, країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ, головним обмеженням якого стала нова нижня межа на російську нафту.
Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.
Пакет також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.
Новий пакет санкцій Європейська комісія представила ще 10 червня. Однак Словаччина разом з Угорщиною відмовилися підтримати новий пакет санкцій через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ. Втім, зрештою Словаччина погодилась зняти блокування з нових економічних норм.
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