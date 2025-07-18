Зеленский анонсировал новые санкции против россиян на разных уровнях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые экономические санкции против россиян на разных уровнях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции", - подчеркнул президент Украины.
Он также приветствовал введение Евросоюзом очередного, 18-го пакета санкций против Российской Федерации.
"Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. Спасибо всем, кто помогал", - добавил Зеленский.
Напомним, что сегодня, 18 июля, страны-члены ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ, главным ограничением которого стала новая нижняя граница на российскую нефть.
Лимит будет установлен на 15 долларов за баррель ниже рыночных цен и будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен.
Пакет также включает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании "Роснефть", также попал в черный список.
Новый пакет санкций Европейская комиссия представила еще 10 июня. Однако Словакия вместе с Венгрией отказались поддержать новый пакет санкций из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ. Впрочем, в конце концов Словакия согласилась снять блокировку с новых экономических норм.
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