Словаччина завтра зніме блокування 18-го пакета санкцій проти РФ, - Фіцо

Словаччина вже завтра, 18 липня, зніме блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Однак одразу після цього починається "другий етап боротьби з Єврокомісією щодо російського газу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, опубліковану у Facebook .

"Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарства й економіку Словаччини.Це нам безперечно вдалося. Напруга на обох сторонах боротьби була відчутна. Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап", - сказав Фіцо.

За його словами, Словаччина має письмові гарантії від Єврокомісії, підписані її головою Урсулою фон дер Ляєн, які "підтверджують зобов’язання щодо цін на газ, його наявності, транзитних зборів і можливості визнати надзвичайну ситуацію, якщо не буде російського газу".

Прем'єр наголосив, що Словаччина нібито вже витрачає 100 млн євро на компенсації за високі ціни на енергоносії.

"Ми також отримали гарантії щодо можливих арбітражних суперечок через невиконання зобов’язань за контрактом з "Газпромом", чинним до 2034 року. Окрім офіційного листа, уряд Словаччини та Єврокомісія домовилися й про неофіційні гарантії", - додав Фіцо.

Проте він зазначив, що Словаччина все одно ніколи не підтримає пропозицію про зупинку постачання російського газу з 2028 року.

За словами словацького прем'єра, зараз було б контрпродуктивно продовжувати блокування 18-го санкційного пакета санкцій проти РФ. Він зазначив, що всі варіанти переговорів вичерпані, а подальше блокування загрожувало б інтересам Словаччини.

"Я говорю про це відкрито й відповідально. Ми повинні зберегти свої позиції в ЄС і пережити цей "чорний період" в міжнародній організації, яку вважаємо нашим життєвим простором. Тому я віддав вказівку нашим представникам у ЄС - завтра зняти блокування 18-го пакета санкцій. Але одразу після цього починається другий етап нашої боротьби з Єврокомісією щодо російського газу", - наголосив Фіцо.