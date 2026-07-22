Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба

В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
За словами глави держави, визначені кадрові призначення, кроки та рішення, спрямовані на прискорення реалізації ключових ініціатив у сфері захисту неба
"Наша антибалістична програма FREYJA, робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво Patriot, а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм", - зазначив президент.
Нагадаємо, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман раніше повідомив, що новий європейський антибалістичний щит FREYJA створюватимуть за принципом відкритої архітектури.
Це означає, що проєкт не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що система протиповітряної оборони FREYJA поєднає європейські радари та сенсори з доступними за вартістю українськими ракетами-перехоплювачами.
За задумом розробників, це дасть змогу сформувати єдиний пан'європейський захисний щит на кшталт ізраїльського "Залізного купола" і суттєво посилити систему захисту повітряного простору Європи.