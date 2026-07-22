Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що система протиповітряної оборони FREYJA поєднає європейські радари та сенсори з доступними за вартістю українськими ракетами-перехоплювачами.

За задумом розробників, це дасть змогу сформувати єдиний пан'європейський захисний щит на кшталт ізраїльського "Залізного купола" і суттєво посилити систему захисту повітряного простору Європи.