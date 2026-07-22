UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба

13:10 22.07.2026 Ср
1 хв
У заяві глави держави також йдеться про FREYJA, Patriot і не тільки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

В Україні ухвалили нові кадрові рішення та визначили конкретні кроки, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив щодо захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, визначені кадрові призначення, кроки та рішення, спрямовані на прискорення реалізації ключових ініціатив у сфері захисту неба

"Наша антибалістична програма FREYJA, робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво Patriot, а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм", - зазначив президент.

Нагадаємо, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман раніше повідомив, що новий європейський антибалістичний щит FREYJA створюватимуть за принципом відкритої архітектури.

Це означає, що проєкт не буде прив'язаний виключно до українських ракет-перехоплювачів.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що система протиповітряної оборони FREYJA поєднає європейські радари та сенсори з доступними за вартістю українськими ракетами-перехоплювачами.

За задумом розробників, це дасть змогу сформувати єдиний пан'європейський захисний щит на кшталт ізраїльського "Залізного купола" і суттєво посилити систему захисту повітряного простору Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийППОВійна в Україні