Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба

В Украине приняли новые кадровые решения и определили конкретные шаги, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив по защите неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По словам главы государства, определены кадровые назначения, шаги и решения, направленные на ускорение реализации ключевых инициатив в сфере защиты неба.
"Наша антибаллистическая программа FREYJA, работа с Соединенными Штатами по лицензиям на производство Patriot, а также сотрудничество с нашими европейскими партнерами по определенным совместным программам", - отметил президент.
Напомним, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман ранее сообщил, что новый европейский антибаллистический щит FREYJA будут создавать по принципу открытой архитектуры.
Это означает, что проект не будет привязан исключительно к украинским ракетам-перехватчикам.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что система противовоздушной обороны FREYJA объединит европейские радары и сенсоры с доступными по стоимости украинскими ракетами-перехватчиками.
По задумке разработчиков, это позволит сформировать единый панъевропейский защитный щит вроде израильского "Железного купола" и существенно усилить систему защиты воздушного пространства Европы.