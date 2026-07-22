Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба

По словам главы государства, определены кадровые назначения, шаги и решения, направленные на ускорение реализации ключевых инициатив в сфере защиты неба.

"Наша антибаллистическая программа FREYJA, работа с Соединенными Штатами по лицензиям на производство Patriot, а также сотрудничество с нашими европейскими партнерами по определенным совместным программам", - отметил президент.

Напомним, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман ранее сообщил, что новый европейский антибаллистический щит FREYJA будут создавать по принципу открытой архитектуры.

Это означает, что проект не будет привязан исключительно к украинским ракетам-перехватчикам.