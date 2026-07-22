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Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба

13:10 22.07.2026 Ср
1 мин
В заявлении главы государства также говорится о FREYJA, Patriot и не только
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

В Украине приняли новые кадровые решения и определили конкретные шаги, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив по защите неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, определены кадровые назначения, шаги и решения, направленные на ускорение реализации ключевых инициатив в сфере защиты неба.

"Наша антибаллистическая программа FREYJA, работа с Соединенными Штатами по лицензиям на производство Patriot, а также сотрудничество с нашими европейскими партнерами по определенным совместным программам", - отметил президент.

Напомним, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман ранее сообщил, что новый европейский антибаллистический щит FREYJA будут создавать по принципу открытой архитектуры.

Это означает, что проект не будет привязан исключительно к украинским ракетам-перехватчикам.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что система противовоздушной обороны FREYJA объединит европейские радары и сенсоры с доступными по стоимости украинскими ракетами-перехватчиками.

По задумке разработчиков, это позволит сформировать единый панъевропейский защитный щит вроде израильского "Железного купола" и существенно усилить систему защиты воздушного пространства Европы.

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