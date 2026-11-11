Арахамія розповів, чому переговори з РФ в Абу-Дабі були "жорсткими"

Переговори з представниками Росії в Абу-Дабі були "жорсткими", оскільки росіяни привезли "дуже суворі директиви", коли немає місця для "торгів".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами.

"Росіяни прибули з дуже жорсткими директивами, тому пом'якшити дискусію було складно. Водночас формат обговорення післявоєнного майбутнього обох країн допоміг налагодити діалог, і ми почали працювати продуктивніше", - зазначив він.

Арахамія наголосив на русі до переходу від тристороннього до багатостороннього формату переговорів.

"Європейські країни мають бути за столом переговорів. Якщо ми говоримо про післявоєнну безпеку Європи, то Україна є її частиною, а отже, європейські країни мають разом із нами обговорювати, якою буде безпека в Європі", - підкреслив голова фракції.

Крім того, він розповів про "значний прогрес" в інших питаннях, про які поки не можна говорити публічно.

Він також звернувся до спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера перед їхнім візитом до Росії.

"Закликаю вас відвідати Москву, а потім повернутися до нас у Дублін, щоб провести другий раунд зустрічей. Важливо якнайшвидше узгодити й оголосити дату наступної зустрічі, адже зараз у нас є хороша можливість знайти рішення до настання нового року", - наголосив Арахамія.