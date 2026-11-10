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Зеленський: Україна і РФ обговорювали можливість обміну "1000 на 1000" або "1500 на 1500"

22:56 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Україна і РФ обговорювали можливість обміну "1000 на 1000" або "1500 на 1500" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна і Росія обговорюють масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500". Це питання порушать представники США під час поїздки до країни-агресорки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

"Про Абу-Дабі, ми проговорювали з командою, завтра головний у них день, сьогодні можливість обміну, хочуть зробити 1000 на 1000, може, 1500 на 1500. Якийсь великий обмін, з цією аджендою поїдуть американці в Росію", - зазначив він.

Глава держави розповів, що під час переговорів з боку росіян підіймалось питання територій, а також питання рівня лідерів.

"Завтра буде більше про деескалаційні кроки, про енергетику, про Чорне море, ще раз про обмін і про тристоронню зустріч на рівні лідерів, якщо це можливо", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна під час переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі планує приділити велику увагу обговоренню гуманітарного треку. Він наголосив на необхідності інтенсифікувати обміни полоненими.

Джерела РБК-Україна повідомили, що однією з тем обговорень стала можливість великого обміну полоненими між Україною та РФ.

Про все, що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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