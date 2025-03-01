Зеленський подякував США за підтримку та прагне сильних відносин між країнами

В ефірі президент заявив, що його контакти зі США, "це більше ніж відносини між двома президентами, це сильні історичні відносини між нашими народами".

"Тому я завжди починаю з подяки вашому народу від нашого народу. Це найважливіше. І звичайно дякую президенту, Конгресу, але в першу чергу - вашому народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ. Ми вдячні, ми хочемо лише сильних відносин і вважаємо, що матимемо їх", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україні без допомоги США буде важко.

"Тому я тут. Але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, нашу свободу... Вони вбили стільки людей. Просто забути і сказати, що Путін класний хлопець? Ні, це без нас", - підкреслив Зеленський.