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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський подякував США за підтримку та прагне сильних відносин між країнами

Фото: президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський подякував американському народу, Конгресу і президенту США за підтримку України в протистоянні російському агресору. І висловив сподівання на встановлення сильних відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу Fox News.

В ефірі президент заявив, що його контакти зі США, "це більше ніж відносини між двома президентами, це сильні історичні відносини між нашими народами".

"Тому я завжди починаю з подяки вашому народу від нашого народу. Це найважливіше. І звичайно дякую президенту, Конгресу, але в першу чергу - вашому народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ. Ми вдячні, ми хочемо лише сильних відносин і вважаємо, що матимемо їх", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україні без допомоги США буде важко.

"Тому я тут. Але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, нашу свободу... Вони вбили стільки людей. Просто забути і сказати, що Путін класний хлопець? Ні, це без нас", - підкреслив Зеленський.

Емоційні переговори у Білому домі

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до США. Головною метою поїздки було заплановане підписання між країнами угоди про корисні копалини.

Однак під час діалогу в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, лідери емоційно посперечалися щодо перспектив мирних переговорів і завершення війни.

Зокрема, Трамп переконаний, що в України закінчуються солдати, тож Києву слід припинити вогонь і домовитися про мир з Росією.

Він пригрозив виходом США з процесів, якщо Україна не підпише мирний договір. Однак Зеленський підкреслив, що російський диктатор не виконує підписаних документів.

Через непорозуміння, Зеленський достроково покинув Білий дім, угода про природні ресурси підписана не була.

В інтерв'ю Fox News президент України висловив готовність відновити переговори з американською стороною та підписати угоди про корисні копалини. За його словами, терміни підписання угоди залежать від США.

Зеленський також заявив, що переговори щодо завершення війни відбудуться і назвав їхніх ключових учасників.

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Володимир Зеленський