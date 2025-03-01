Зеленський подякував США за підтримку та прагне сильних відносин між країнами

Президент Володимир Зеленський подякував американському народу, Конгресу і президенту США за підтримку України в протистоянні російському агресору. І висловив сподівання на встановлення сильних відносин між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу Fox News.
В ефірі президент заявив, що його контакти зі США, "це більше ніж відносини між двома президентами, це сильні історичні відносини між нашими народами".
"Тому я завжди починаю з подяки вашому народу від нашого народу. Це найважливіше. І звичайно дякую президенту, Конгресу, але в першу чергу - вашому народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ. Ми вдячні, ми хочемо лише сильних відносин і вважаємо, що матимемо їх", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що Україні без допомоги США буде важко.
"Тому я тут. Але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, нашу свободу... Вони вбили стільки людей. Просто забути і сказати, що Путін класний хлопець? Ні, це без нас", - підкреслив Зеленський.
У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до США. Головною метою поїздки було заплановане підписання між країнами угоди про корисні копалини.
Однак під час діалогу в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, лідери емоційно посперечалися щодо перспектив мирних переговорів і завершення війни.
Зокрема, Трамп переконаний, що в України закінчуються солдати, тож Києву слід припинити вогонь і домовитися про мир з Росією.
Він пригрозив виходом США з процесів, якщо Україна не підпише мирний договір. Однак Зеленський підкреслив, що російський диктатор не виконує підписаних документів.
Через непорозуміння, Зеленський достроково покинув Білий дім, угода про природні ресурси підписана не була.
В інтерв'ю Fox News президент України висловив готовність відновити переговори з американською стороною та підписати угоди про корисні копалини. За його словами, терміни підписання угоди залежать від США.
Зеленський також заявив, що переговори щодо завершення війни відбудуться і назвав їхніх ключових учасників.
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