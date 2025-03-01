Зеленский поблагодарил США за поддержку и стремится к сильным отношениям между странами

В эфире президент заявил, что его контакты с США, "это больше чем отношения между двумя президентами, это сильные исторические отношения между нашими народами".

"Поэтому я всегда начинаю с благодарности вашему народу от нашего народа. Это самое важное. И конечно благодарю президента, Конгресс, но в первую очередь - ваш народ. Ваш народ помог спасти наш народ. Мы благодарны, мы хотим только сильных отношений и считаем, что будем иметь их", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украине без помощи США будет трудно.

"Поэтому я здесь. Но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, нашу свободу... Они убили столько людей. Просто забыть и сказать, что Путин классный парень? Нет, это без нас", - подчеркнул Зеленский.