Зеленський анонсував масовий експорт української зброї: ринки вже налагоджені

До кінця року Україна відкриє платформи для експорту зброї в ЄС, США та на Близькому Сході. Прибутки від зброї нададуть можливість профінансувати дефіцитні потреби оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Прийшов час запустити експорт нашої української зброї, тих видів озброєння, які в нас у профіциті. А отже можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів озброєння, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту", - повідомив Зеленський.
Президент заявив, що вже доручив уряду, Офісу президента, секретарю РНБО та всій команді розробити і представити ключові елементи такої експортної системи.
Вже є загальна робоча назва програми експорту - "Зброя".
"Наш експортний продукт. Уже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, Сполучених Штатах Америки, на Близькому Сході. Завдання до кінця року - запустити в роботу ці ключові платформи", - підсумував глава держави.
Зеленський також розраховує, що відкриття експорту та нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій дозволить Україні ще більше масштабувати оборонну промисловість
Нагадаємо, також президент заявив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.
РБК-Україна також писало, що українська делегація нещодавно відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.
Ще повідомлялось, що минулого місяця глава міноборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб убезпечити країну від ризиків з боку РФ.