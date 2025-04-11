Зеленський анонсував 540 мільйонів на оборону: куди саме підуть кошти

Радіоелектронна боротьба в війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше сьогодні під час засідання "Рамштайну" було оголошено про запуск коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними глави Міністерства оборони України Рустема Умєрова, до неї вже долучились більше ніж 10 країн.

Варто зауважити, що радіоелектронна боротьба набуває все більшої ролі в сучасних конфліктах і російсько-українська війна не виняток. Детально про те, що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що за даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вже наприкінці лютого цього року в Україні понад 140 компаній займались виробництвом засобів радіоелектронної боротьби.

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