Чим займатиметься новостворена "коаліція РЕБ": Умєров розкрив деталі

Під час сьогоднішнього засідання "Рамштайну" було оголошено про запуск коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ). До неї вже долучились 11 країн, включно з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.

За словами Умєрова, коаліція РЕБ зосередиться на: закупівлі обладнання

навчанні та підготовці фахівців

розробці політик та доктрин у сфері РЕБ "РЕБ - критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони", - пояснив він. Умєров додав, що коаліція задовольнятиме не лише поточні потреби наших воїнів, але й закладе фундамент для довгострокового розвитку спроможностей.