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Чим займатиметься новостворена "коаліція РЕБ": Умєров розкрив деталі

П'ятниця 11 квітня 2025 16:16
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Чим займатиметься новостворена "коаліція РЕБ": Умєров розкрив деталі Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час сьогоднішнього засідання "Рамштайну" було оголошено про запуск коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ). До неї вже долучились 11 країн, включно з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.

За словами Умєрова, коаліція РЕБ зосередиться на:

  • закупівлі обладнання
  • навчанні та підготовці фахівців
  • розробці політик та доктрин у сфері РЕБ

"РЕБ - критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони", - пояснив він.

Умєров додав, що коаліція задовольнятиме не лише поточні потреби наших воїнів, але й закладе фундамент для довгострокового розвитку спроможностей.

Засідання "Рамштайн"

Сьогодні, 11 квітня, у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час зустрічі Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема пообіцявши надати додаткові системи ППО IRIS-T та ракети для зенітних ракетних систем Patriot.

Голова Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що на засіданні було оголошено рекордну підтримку для України.

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