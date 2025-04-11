Зеленский анонсировал 540 миллионов на оборону: куда именно пойдут средства

Радиоэлектронная борьба в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее сегодня во время заседания "Рамштайн" было объявлено о запуске коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова, к ней уже присоединились более 10 стран.

Стоит заметить, что радиоэлектронная борьба приобретает все большую роль в современных конфликтах и российско-украинская война не исключение. Подробно о том, что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что по данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, уже в конце февраля этого года в Украине более 140 компаний занимались производством средств радиоэлектронной борьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.