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Зеленский анонсировал встречу с миссией МВФ на следующей неделе

Новости » Политика    22.05.2019 - 17:13
Зеленский анонсировал встречу с миссией МВФ на следующей неделе
Фото: Владимир Зеленский (www.president.gov.ua)

Президент заявляет, что планы не изменились

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с миссией Международного валютного фонда, которая находится в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано.

"В настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками", - отметили в пресс-службе.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу 20 мая. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Сегодня утром в представительстве МВФ в Киеве заявили о намерении продолжить работу. После этого заместитель главы АП Руслан Рябошапка сказал, что у него запланирована встреча с представителями МВФ на 24 мая.

Однако министр Кабинета министров Александр Саенко сегодня заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.

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