Миссия МВФ продолжает работать в Киеве

Фото: МВФ (www.imf.org)

Эксперты фонда продолжат встречи с представителями украинской власти

Миссия Международного валютного фонда продолжит работу в Киеве. Об этом РБК-Украина сообщили в Постоянном представительстве МВФ в Украине.

"Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью", - отметили в представительстве.

Таким образом в представительстве прокомментировали сообщения в СМИ о том, что якобы миссия досрочно покидает Киев и пересмотра программы не будет.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу 20 мая. Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества, одобренной в декабре 2018 года. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Как писало РБК-Украина, Миссия МВФ приехала в Украину на две недели, чтобы оценить прогресс выполнения реформ по программе stand-by, начатой менее полугода назад. Но, учитывая политическую неопределенность и ряд резонансных судебных решений, перечеркивающих предыдущие договоренности властей с кредитором, вряд ли по результатам визита Фонд примет решение о выделении стране очередного транша.