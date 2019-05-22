Эксперты МВФ встретятся с чиновниками администрации Зеленского

Фото: МВФ (www.imf.org)

Встреча вроде бы запланирована на пятницу

Эксперты миссии Международного валютного фонда, которая работает в Киеве, на этой неделе проведут переговоры с представителями Администрации президента. Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка сказал, что у него на эту неделю точно запланирована встреча с миссией Международного валютного фонда.

"Она, кажется, состоится в пятницу", - сообщил он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала свою работу 20 мая. Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества, одобренной в декабре 2018 года. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Как писало РБК-Украина, Миссия МВФ приехала в Украину на две недели, чтобы оценить прогресс выполнения реформ по программе stand-by, начатой менее полугода назад. Но, учитывая политическую неопределенность и ряд резонансных судебных решений, перечеркивающих предыдущие договоренности властей с кредитором, вряд ли по результатам визита Фонд примет решение о выделении стране очередного транша.