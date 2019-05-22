Зеленський анонсував зустріч з місією МВФ наступного тижня

Фото: Володимир Зеленський (www.president.gov.ua)

Президент заявляє, що плани не змінилися

Президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві. Про це повідомляє прес-служба президента.

Згідно з повідомленням, зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано.

"Наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Сьогодні вранці в представництві МВФ в Києві заявили про намір продовжити роботу. Після цього заступник глави АП Руслан Рябошапка сказав, що у нього запланована зустріч з представниками МВФ на 24 травня.

Однак міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко сьогодні заявив, що місія МВФ вирішила залишити Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.