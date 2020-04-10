Зеленский анонсировал сокращение зарплат госслужащим: не более 47 тысяч

В государственный бюджет планируют внести изменения, относительно сокращения заработных плат государственным чиновникам. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, зарплаты государственных служащих в Украине не будут превышать 47 тысяч гривен.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплаты не превышают 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, такие изменения в госбюджет будут вынесены на рассмотрение на внеочередном заседании Верховной рады в понедельник, 13 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 апреля состоится внеочередное заседание парламента, на котором будут рассматриваться семь законопроектов и 13 постановлений. Среди них и изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год.