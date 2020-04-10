Зеленський анонсував скорочення зарплат держслужбовцям: не більше 47 тисяч

В державний бюджет планують внести зміни щодо скорочення заробітних плат державним чиновникам. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зарплати державних службовців в Україні не будуть перевищувати 47 тисяч гривень.

"Затягнути пояси повинні всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їх зарплати не перевищують 47 тисяч гривень. Це стосується всіх - суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників НБУ, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, такі зміни до держбюджету будуть винесені на розгляд на позачерговому засіданні Верховної ради в понеділок, 13 квітня.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 квітня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому будуть розглядатися сім законопроектів і 13 постанов. Серед них і зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік.