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В Раде сегодня рассмотрят изменения в госбюджет-2020 

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 10:55
В Раде сегодня рассмотрят изменения в госбюджет-2020 
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Бюджетный комитет начнет заседание в 15:00 пятницы

Комитет по вопросам бюджета сегодня, 10 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует расписание заседаний комитетов, опубликованное на сайте Верховной рады.

Так, заседание комитета запланировано на 15:00. Однако не уточняется, состоится ли заседание в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2020 год "(р.№3279, повторное первое чтение)", - указано в повестке дня.

Кроме того, члены комитета рассмотрят вопрос перераспределения расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения, и распределение субвенции из госбюджета местным на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Напомним, в четверг утром анонсировалось заседание бюджетного комитета, на котором нардепы должны были рассмотреть изменения в бюджет-2020.

Как писало РБК-Украина, в пятницу утром, 10 апреля, проходит заседание глав фракций и групп с руководством Верховной рады. На нем парламентарии обсуждают бюджет-2020.

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