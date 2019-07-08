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ВАКС начнет рассмотрение дел по топ-коррупции с 5 сентября

Новости » Политика    08.07.2019 - 17:20
ВАКС начнет рассмотрение дел по топ-коррупции с 5 сентября
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд начнет работу с 5 сентября, как и планировалось

Высший антикоррупционный суд Украины заработает в здании в Киеве на проспекте Победы с 5 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Украина-ЕС" в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что главная задача - это преодоление коррупции и что самые важные и сложные изменения еще впереди.

Президент сообщил, что за полтора месяца на посту президента уже есть определенные достижения: разблокировано международное сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств и отменено декларирование для антикоррупционных активистов.

"Мы также готовимся к запуску ВАКС. В последнее препятствием на этом пути было отсутствие должного помещения. Это вопрос решен. 5 сентября суд начнет рассмотрение дел по ТОП-коррупции в здании на проспекте Победы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что в Украине будет перезагружена вся антикоррупционная система. В том числе, НАПК.

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, 5 мая собрание Высшего антикоррупционного суда решило определить днем начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года.

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