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ВАКС почне розгляд справ по топ-корупції з 5 вересня

Новини » Політика    08.07.2019 - 17:20
ВАКС почне розгляд справ по топ-корупції з 5 вересня
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд розпочне роботу з 5 вересня, як і планувалося

Вищий антикорупційний суд України запрацює у будівлі в Києві на проспекті Перемоги з 5 вересня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Україна-ЄС" в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський відзначив, що найголовніше завдання - це подолання корупції і що найважливіші та найскладніші зміни попереду.

Президент повідомив, що за півтора місяці на посаді президента вже є певні здобутки: розблоковано міжнародну співпрацю НАБУ з антикорупційними органами іноземних держав та скасувано декларування для антикорупційних активістів.

"Ми також готуємось до запуску ВАКС. Останнім бар'єром на цьому шляху була відсутність належного приміщення. Це питання вирішене.  5 вересня суд розпочне розгляд справ по ТОП-корупції у будівлі на проспекті Перемоги", - заявив Зеленський.

Він додав, що в Україні буде перезавантажена вся антикорупційна система. В тому числі, НАЗК.

Нагадаємо, судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.

Нагадаємо, 5 травня збори Вищого антикорупційного суду вирішили визначити днем початку роботи Вищого антикорупційного суду 5 вересня 2019 року.

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