Судьи антикоррупционного суда приняли присягу

Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар
Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".
Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар. Текст указов президента Украины Петра Порошенко озвучил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Порошенко планирует подписать указ о назначении судей Высшего антикоррупционного суда.
Ранее посольство США в Украине сообщало, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти относительно обеспечения беспристрастного правосудия.
Напомним, в начале марта чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что процесс отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.
Ранее Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает текущего года