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Судьи антикоррупционного суда приняли присягу

Новости » Политика    11.04.2019 - 15:51
Судьи антикоррупционного суда приняли присягу
Фото: присяга судей (РБК-Украина)

Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар. Текст указов президента Украины Петра Порошенко озвучил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

 
Фото: присяга судей (РБК-Украина)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Порошенко планирует подписать указ о назначении судей Высшего антикоррупционного суда.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти относительно обеспечения беспристрастного правосудия.

Напомним, в начале марта чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что процесс отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.

Ранее Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает текущего года

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