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Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса

Новости » Политика    19.06.2019 - 17:26
Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Форум планируется провести в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, 19 июня Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии". В ходе встречи глава государства сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран-участниц нормандского формата.

"Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.

Как писало РБК-Украина, глава государства предложил немецким противникам санкций против Российской Федерации посетить Донбасс. "Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинцам эта война… Посмотрите на Крым, который из туристического края превратился в военный лагерь", - подчеркивал украинский президент.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс
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