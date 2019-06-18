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Зеленский назвал сроки новых переговоров в нормандском формате

Новости » Политика    18.06.2019 - 15:41
Зеленский назвал сроки новых переговоров в нормандском формате
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переговоры в нормандском формате запланированы на июль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Об этом он сообщил 18 июня в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

По словам президента, уже обсуждались даты насчет возвращения к нормандскому формату.

"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны", - заявил Зеленский. 

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

"Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - добавила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и освободить 24 украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива осенью 2018 года

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