Зеленский предложил немецким противникам санкций против РФ посетить Донбасс

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент назвал санкции единственным бескровным путем к восстановлению мира

Президент Украины Владимир Зеленский предложил немецким противникам санкций против Российской Федерации посетить Донбасс. Об этом он сказал на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Зеленский подчеркнул, что санкции - "единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте".

"Я знаю о заявлениях немецких бизнесменов отменить санкции, хочу обратиться к ним. Мы не начинали эту войну, но боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили встать рядом с нами… Но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройденным до конца… Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинцам эта война… Посмотрите на Крым, который из туристического края превратился в военный лагерь", - отметил глава украинского государства.

Напомним, на саммите Европейского союза, который состоится 20-21 июня, лидеры стран ЕС выступят против упрощенной выдачи паспортов РФ жителям оккупированных районов Донбасса. Так, ожидается также объявление о продлении еще на полгода экономических санкций против РФ, введенных с июля 2014 года.

Отметим, нынешний период санкций заканчивается 31 июля 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления экономических санкций против России за оккупацию Крыма.