Зеленский об альянсе Украины и США: будет очень серьезное соглашение

Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - отметил президент.

Также стороны обсудили безопасность в Черноморском и Азовском регионах.

"Тут мы видим общие действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности", - добавил Зеленский.