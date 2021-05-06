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Зеленский об альянсе Украины и США: будет очень серьезное соглашение

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждал вопрос альянса между двумя странами. На сегодня рано говорить о деталях будущего соглашения.

Об этом он заявил на брифинге после встречи.

Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - отметил президент.

Также стороны обсудили безопасность в Черноморском и Азовском регионах.

"Тут мы видим общие действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что 2021 год будет фундаментальным в отношениях Украины и США.

Кроме того, он подтвердил приглашение президенту США Джо Байдену посетить Украину в этом году. Пока неизвестно, в каком формате может состояться его визит. При этом Блинкен заявил, что Байден пока не совершает зарубежные поездки из-за пандемии.

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