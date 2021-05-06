Зеленський про альянс України і США: буде дуже серйозна угода

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової підтримки.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.

Також сторони обговорили безпеку в Чорноморському та Азовському регіонах.

"Тут ми бачимо спільні дії, і, я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - додав Зеленський.