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Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в этом году

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 12:54
Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в этом году Фото: президент Украины Владимир Зеленский ждет, что Байден сможет посетить Украину в этом году (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году. Пока неизвестно в каком формате может состояться такая встреча.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Да, я пригласил президента США с официальным визитом приехать в Украину в этом году. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча - это зависит от двух стран. Сейчас приглашение президент США от нашей страны получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран", - заявил Зеленский.

В свою очередь Блинкен отметил, что сейчас Байден не совершает никаких международных визитов из-за пандемии COVID-19. При этом заверил, что как только сможет, посетит Украину.

"Я благодарен за приглашение посетить Украину, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Особенно после того, как мы имели очень хорошую дискуссию с вами. Мы найдем соответствующее время, чтобы приехать в Украину. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время возможно он сможет с визитом выезжать со страны и вернется в Украину, когда сможет", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование тридцатой годовщины Независимости и для участия в саммите Крымской платформы.

В начале апреля между Байденом и Зеленским состоялся первый телефонный разговор.

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