Зеленский об альянсе Украины и США: будет очень серьезное соглашение
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждал вопрос альянса между двумя странами. На сегодня рано говорить о деталях будущего соглашения.
Об этом он заявил на брифинге после встречи.
Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.
"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - отметил президент.
Также стороны обсудили безопасность в Черноморском и Азовском регионах.
"Тут мы видим общие действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что 2021 год будет фундаментальным в отношениях Украины и США.
Кроме того, он подтвердил приглашение президенту США Джо Байдену посетить Украину в этом году. Пока неизвестно, в каком формате может состояться его визит. При этом Блинкен заявил, что Байден пока не совершает зарубежные поездки из-за пандемии.