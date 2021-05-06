Зеленський про альянс України і США: буде дуже серйозна угода

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорював питання альянсу між двома країнами. На сьогодні рано говорити про деталі майбутньої угоди.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі.

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової підтримки.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.

Також сторони обговорили безпеку в Чорноморському та Азовському регіонах.

"Тут ми бачимо спільні дії, і, я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - додав Зеленський.