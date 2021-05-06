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Зеленський про альянс України і США: буде дуже серйозна угода

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 13:10
Зеленський про альянс України і США: буде дуже серйозна угода Фото: президент України Володимир Зеленський(Sean Gallup / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорював питання альянсу між двома країнами. На сьогодні рано говорити про деталі майбутньої угоди.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі.

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової підтримки.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.

Також сторони обговорили безпеку в Чорноморському та Азовському регіонах.

"Тут ми бачимо спільні дії, і, я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що 2021 рік буде фундаментальним у відносинах України і США.

Крім того, він підтвердив запрошення президенту США Джо Байдену відвідати Україну цього року. Поки невідомо, в якому форматі може відбутися його візит. При цьому Блінкен заявив, що Байден поки не здійснює закордонні поїздки через пандемію.

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