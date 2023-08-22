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Зеленський в Афінах зустрівся із президентом Сербії

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Олександр Вучич (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Лідери, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram президента Сербії.

"Хороша і відверта розмова з президентом Володимиром Зеленським про всі важливі питання, як для Сербії та України, так і для всього регіону та світу. Ми торкалися подій в Україні та Косово і Метохії, і я ще раз підкреслив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, про що ми чітко і недвозначно говоримо з початку конфлікту", - написав Вучич.

Зеленський також повідомив про зустріч зі сербським колегою у своєму Telegram.

"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії Вучичем.Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів.Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі.Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", - написав глава держави.

Турне Зеленського

Після того, як Зеленський на вихідних відвідав Швецію, Нідерланди та Данію, він вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах.

Раніше вже повідомлялося, що Зеленський в Афінах проведе зустріч із президентом Сербії Олександром Вучичем.

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