Зеленский в Афинах встретился с президентом Сербии

"Хороший и откровенный разговор с президентом Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах, как для Сербии и Украины, так и для всего региона и мира. Мы касались событий в Украине и Косово и Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта", - написал Вучич.

Зеленский также сообщил о встрече с сербским коллегой в своем Telegram.

"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", - написал глава государства.

Турне Зеленского

После того как Зеленский на выходных посетил Швецию, Нидерланды и Данию, он отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан.

На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский в Афинах проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.