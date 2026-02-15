Зеленський: 90% українців проти виборів під час війни, бо це - жахливо

Зеленський зазначив, що для проведення виборів потрібна безпека. Тобто потрібно реальне та довге припинення вогню. За його словами, 90% мешканців України зараз проти виборів - оскільки розуміють небезпеку.

"Як проводити вибори під час війни, під обстрілами? Це жахливо. Як голосуватимуть наші солдати? Вони ж захищають [країну], вони мусять голосувати, ми мусимо їх почути. Це жахливо. Як голосуватимуть 8 мільйонів людей, які перебувають за кордоном?", - зазначив він.

Тому, додав президент, потрібно спочатку налагодити безпекову ситуацію. Потім можна буде провести вибори.

"Якщо ми зможемо провести вибори, це означатиме, що у нас буде нормальна безпекова ситуація. Можливо, не [повністю] нормальна, але, як я вже сказав: припинення вогню. Тож якщо президент Трамп... якщо президент Трамп дасть мені... натисне на Путіна [щодо] припинення вогню на два-три місяці - ми проведемо вибори", - сказав він.