Зелений чи жовтий? Що означає колір вашої автоцивілки в "Дії" та чи діє вона

Де шукати автоцивілку

Страховий поліс відображається в картці техпаспорта автомобіля. Його можна відкрити через меню документа - "три крапки" - "Страховий поліс ОСЦПВ" або натиснувши на кольорову стрічку в техпаспорті.

Статус поліса позначається кольором:

зелений - поліс дійсний;

жовтий - дані потребують уточнення, поліс наразі недійсний.

Коли поліс з’являється в застосунку

Автоцивілка підтягнеться в "Дію" на наступний день після оформлення - за умови, що страхова компанія внесла інформацію до Центральної бази даних МТСБУ. Актуальний статус можна перевірити також на сайті МТСБУ.

Якщо в реєстрі МТСБУ поліс є, а в застосунку він не відображається, користувачам радять звірити VIN-код та номер авто в техпаспорті й у страховому полісі. У разі помилки слід звернутися до страхової компанії. Якщо дані правильні - спробувати переавторизуватися в застосунку.

Якщо особа є належним користувачем автомобіля, то вона може бачити страховий поліс. Для цього власнику потрібно скористатися послугою "Шеринг авто" в застосунку "Дія". Після цього техпаспорт і страховий поліс з’являться і в користувача.

Чи є цифрова автоцивілка офіційним документом

Юридичну силу цифрового техпаспорта зі страховим полісом визначено постановою Кабінету міністрів України №1453 від 29 грудня 2021 року. Електронний документ є повноцінним підтвердженням чинної страховки.