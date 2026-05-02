"Зелена" пастка Пекіна: як сонячні панелі стали загрозою для безпеки ЄС

Європа ризикує змінити залежність від російського газу на нову, ще більш небезпечну прихильність до китайських технологій. Використання обладнання з КНР у «зеленій» енергетиці створює критичні ризики для національної безпеки, включаючи шпигунство та кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику від Financial Times .

Пекін фактично захопив глобальний ринок відновлюваної енергії, йдеться у масштабному дослідженні провідних експертів. Сьогодні Китай контролює левову частку виробництва компонентів, без яких неможливий енергетичний перехід Заходу.

Масштаби домінування КНР вражають:

90% світового виробництва сонячних модулів;

понад 80% ринку вітрових турбін;

80% виробництва акумуляторних елементів;

повний контроль над ланцюгами постачання рідкісноземельних металів.

Співавтор звіту Майкл Коллінз, колишній топчиновник з нацбезпеки Британії, попереджає: уряди "впадають у сплячку". Вони впроваджують китайське обладнання, не враховуючи приховані загрози.

Які є сценарії загроз

Один із найнебезпечніших - можливість масштабної дистанційної атаки. Експерти вказують на наявність так званих "вимикачів". Це програмне забезпечення, яке дозволяє Пекіну одним натисканням кнопки вивести з ладу сонячні панелі чи вітряки в іншій частині світу.

Особливу увагу приділили інверторам. Ці пристрої з’єднують "зелені" станції з загальною енергомережею. Китайські кіберфахівці майже напевно мають доступ до їхнього програмного коду.

Ще один ризик - політичний тиск з боку США. Вашингтон може зажадати від Європи повного демонтажу китайської техніки. У разі відмови європейцям загрожують санкції або зменшення американської допомоги у сфері безпеки. Британія вже пройшла цей шлях, заборонивши обладнання Huawei для мереж 5G після тиску штатів.

Чому відновлювані джерела стали пасткою

Після початку війни в Ірані світ пережив другий енергетичний шок за п'ять років. Політики, зокрема єврокомісар Дан Йоргенсен, запевняли: вітер і сонце безпечніші за нафту. Вони не залежать від волатильності цін, але реальність виявилася іншою.

"Ми не хочемо замінювати імпорт викопного палива залежністю від китайських низьковуглецевих технологій", - наголошує Коллінз.

Деякі європейські країни вже почали діяти самостійно. Наприклад, Велика Британія нещодавно заблокувала будівництво заводу китайських турбін у Шотландії.

Також спецслужби Британії порадили вилучити компоненти державної компанії КНР із національної електромережі, а Італія на останніх державних аукціонах вимагала, щоб сонячні модулі були не китайського виробництва.

Китайські чиновники всі звинувачення відкидають. Вони заявляють, що Пекін не використовує екологічні товари для політичної вигоди. На їхню думку, дешеві панелі лише допомагають світу боротися зі зміною клімату.