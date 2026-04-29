ЄС запускає повний цикл виробництва літію і стає незалежним від Китаю
Фінляндія відкрила першу в Європі шахту та завод з перероблювання літію. Проєкт вартістю 783 мільйони євро дозволить ЄС зменшити залежність від постачання із Китаю та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Тепер стратегічну сировину для акумуляторів вироблятимуть безпосередньо всередині ЄС. Епіцентром промислового прориву став кар'єр Сювяярві, розташований на заході країни.
Тут видобуватимуть гідроксид літію акумуляторного класу, а це ключовий компонент для сучасної техніки. Без нього неможливо виготовити ані смартфони, ані батареї для електромобілів.
Попит на літій сьогодні колосальний і головним постачальником є Китай. Літій дедалі частіше порівнюють із нафтою на початку минулого століття, адже без нього не працють електромобілі та будь-які гаджети. Фінляндія вчасно використала свій шанс, адже країна володіє одними з найбільших запасів цього металу на континенті.
Генеральний директор компанії Keliber Ханну Хаутала наголосив на важливості автономії: "Це розвиває та підвищує незалежність від імпорту, наприклад, з азійських країн та Австралії".
Гроші та інвестори: хто фінансує проєкт
Проєкт оцінюють у 783 мільйони євро, а керує процесом фінська компанія Keliber Oy. Більшість акцій (80%) належить гірничодобувному гіганту з Південної Африки - Sibanye-Stillwater. Решту контролює держава через Finnish Minerals Group.
Важливі деталі фінансування:
• 150 мільйонів євро виділив Європейський інвестиційний банк.
• Виробничий ланцюг охоплює площу понад 500 квадратних кілометрів.
• Окрім основної шахти, у планах запуск ще шести ділянок.
Генеральний директор Sibanye-Stillwater Ніл Фронман назвав об’єкт "досить маленьким", проте зазначив, що він "дуже й дуже важливий" зі стратегічної та технологічної точки зору. Для його компанії це перша масштабна інвестиція в європейський сектор.
Як працюватиме технологічний ланцюг
Усі об'єкти розташовані в радіусі 43 кілометрів. Це унікальний випадок для світової індустрії. Процес виглядатиме так: у кар'єрі Сювяярві видобувають руду, вантажівки везуть її на збагачувальну фабрику, там створюють піскоподібний концентрат. Кінцевий етап - переробний завод, де концентрат перетворюють на гідроксид літію.
"Гідроксид літію буде постачатися до європейської акумуляторної промисловості", - підтвердив Хаутала. Назви конкретних брендів-покупців поки тримають у секреті.
Технічний директор Самі Хейккінен повідомив, що на заводі вже тривають випробування. Першу готову продукцію планують запакувати до кінця цього року.
