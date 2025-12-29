Здорожчання нікотинових паучів. Комітет ВР рекомендує депутатам ухвалити закон

Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт щодо регулювання нікотинових паучів та рекомендував парламенту ухвалити його у першому читанні за основу.

Як пише РБК-Україн а, відповідне рішення було прийняте на засіданні комітету.

У Комітеті ВР повідомили, що у доопрацьованій редакції законопроєкту №14110-д передбачено: заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону реклами, спонсорства та промоції, розміщення медичного попередження на упаковці не менш як на 65% її площі, а також граничний вміст - 1 мг нікотину в одному снюсі.

Також з документа вилучено положення, які не стосуються паучів, зокрема ті, що регулюють використання електронних сигарет.

Законопроєкт №14110-д пропонує обмежити вміст нікотину на порцію (один пауч) до 1 мг, що фактично означає заборону, оскільки таких продуктів немає на українському ринку.

Що відомо про заборону продажу паучів

Восени депутати вже розглядали ідею заборони продажу нікотинових паучів в Україні.

Ключовими аргументами проти заборони паучів стали, з одного боку, їх поширене використання військовими на фронті, а з іншого - значні подадткові надходження в бюджет, що оцінюються, за даними нардепів, в понад 1 млрд грн.

За оцінками Мінфіну, у разі запровадження зазначеної ініціативи в 2025 році бюджет уже б втратив 800 млн грн акцизного податку та ПДВ.

Водночас, попри обіцянки військовим і розмови про доцільність регулювати ринок в умовах воєнного стану, нардепи все ж повернулись до ідеї фактичної заборони паучів.

"Обмеження в 1 мг - це не регулювання, а фактична заборона. Я провів аналіз практик країн ЄС. Там, де ліміти встановлені, вони коливаються від майже 0,5 мг у Люксембурзі (що також де-факто є забороною) до 25 мг в Естонії. Якщо взяти всі ці країни, середній показник становить близько 14 мг", - зазначив під час засідання народний депутат Ігор Кривошеєв.

Альтернативні законопроєкти щодо регулювання нікотинових паучів № 14110-1, № 14110-2, № 14110-3, № 14110-4, № 14110-5 були відхилені комітетом.