Подорожание никотиновых паучей. Комитет ВР рекомендует депутатам принять закон
Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект о регулировании никотиновых паучей и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении за основу.
Как пишет РБК-Украина, соответствующее решение было принято на заседании комитета.
В Комитете ВР сообщили, что в доработанной редакции законопроекта №14110-д предусмотрено: запрещение продажи паучей несовершеннолетним, запрещение рекламы, спонсорства и промоции, размещение медицинского предупреждения на упаковке не менее чем на 65% ее площади, а также предельное содержание - 1 мг никотина в одном снюсе.
Также из документа изъяты положения, не относящиеся к паучам, в частности, регулирующие использование электронных сигарет.
Законопроект №14110-д предлагает ограничить содержание никотина на порцию (один пауч) до 1 мг, что фактически означает запрет, поскольку таких продуктов нет на украинском рынке.
Что известно о запрете продажи паучей
Осенью депутаты уже рассматривали идею запрета продажи никотиновых паучей в Украине.
Ключевыми аргументами против запрета паучей стали, с одной стороны, их распространенное использование военными на фронте, а с другой - значительные налоговые поступления в бюджет, оцениваемые, по данным нардепов, более чем в 1 млрд грн.
По оценкам Минфина, в случае введения указанной инициативы в 2025 году бюджет уже потерял бы 800 млн грн акцизного налога и НДС.
В то же время, несмотря на обещания военным и разговоры о целесообразности регулировать рынок в условиях военного положения, нардепы все же вернулись к идее фактического запрета паучей.
"Ограничение в 1 мг - это не регулирование, а фактический запрет. Я провел анализ практик стран ЕС. Там, где лимиты установлены, они колеблются от почти 0,5 мг в Люксембурге (что также де-факто является запретом) до 25 мг в Эстонии. Если взять все эти страны, средний показатель составляет около 14 мг", - отметил во время заседания народный депутат Игорь Кривошеев.
Альтернативные законопроекты по регулированию никотиновых паучей №14110-1, №14110-2, №14110-3, №14110-4, №14110-5 были отклонены комитетом.
Как сообщалось, более 50 врачей и медицинских специалистов обратились к депутатам с призывом урегулировать максимальное содержание никотина в никотиновых паучах на уровне 16,6 мг.
По информации врачебного сообщества, именно эта доза никотина в подушечке впоследствии дает концентрацию никотина в крови, сопоставимую с такой никотина в крови после курения 1 сигареты.
В ходе предварительных обсуждений законопроектов депутаты отмечали, что полный запрет никотиновых паучей может перевести рынок в теневой сектор и уменьшить акцизные поступления в бюджет. А государственное регулирование позволит контролировать содержание никотина и предотвратить продажу несовершеннолетним.