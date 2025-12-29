Подорожание никотиновых паучей. Комитет ВР рекомендует депутатам принять закон

Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект о регулировании никотиновых паучей и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении за основу.

В Комитете ВР сообщили, что в доработанной редакции законопроекта №14110-д предусмотрено: запрещение продажи паучей несовершеннолетним, запрещение рекламы, спонсорства и промоции, размещение медицинского предупреждения на упаковке не менее чем на 65% ее площади, а также предельное содержание - 1 мг никотина в одном снюсе.

Также из документа изъяты положения, не относящиеся к паучам, в частности, регулирующие использование электронных сигарет.

Законопроект №14110-д предлагает ограничить содержание никотина на порцию (один пауч) до 1 мг, что фактически означает запрет, поскольку таких продуктов нет на украинском рынке.

Что известно о запрете продажи паучей

Осенью депутаты уже рассматривали идею запрета продажи никотиновых паучей в Украине.

Ключевыми аргументами против запрета паучей стали, с одной стороны, их распространенное использование военными на фронте, а с другой - значительные налоговые поступления в бюджет, оцениваемые, по данным нардепов, более чем в 1 млрд грн.

По оценкам Минфина, в случае введения указанной инициативы в 2025 году бюджет уже потерял бы 800 млн грн акцизного налога и НДС.

В то же время, несмотря на обещания военным и разговоры о целесообразности регулировать рынок в условиях военного положения, нардепы все же вернулись к идее фактического запрета паучей.

"Ограничение в 1 мг - это не регулирование, а фактический запрет. Я провел анализ практик стран ЕС. Там, где лимиты установлены, они колеблются от почти 0,5 мг в Люксембурге (что также де-факто является запретом) до 25 мг в Эстонии. Если взять все эти страны, средний показатель составляет около 14 мг", - отметил во время заседания народный депутат Игорь Кривошеев.

Альтернативные законопроекты по регулированию никотиновых паучей №14110-1, №14110-2, №14110-3, №14110-4, №14110-5 были отклонены комитетом.