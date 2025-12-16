Лікарі закликали депутатів заборонити продаж паучів із концентрацією нікотину понад 16,6 мг

Українські лікарі звернулися до депутатів із закликом терміново врегулювати максимальний вміст нікотину в нікотиновмісних виробах, призначених для перорального використання на рівні 16,6 мг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на лист на ім'я голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького та голови профільного підкомітету Лади Булах.

Понад 50 лікарів та фахівців у сфері кардіології, онкології, пульмунології, респіраторної медицини та профілактики захворювань закликали парламентарів терміново врегулювати максимальний вміст нікотину в нікотинових подушечках (снюсах, паучах).

"Запровадження всебічного регулювання для нікотинових подушечок, а насамперед заборона продажу продукції з концентрацією понад 16,6 мг, їх маркетингу і просування - нагальна ініціатива і ми повністю її підтримуємо. Закликаємо Вас дослухатись до думки професійної медичної спільноти та прийняти відповідне законодавство для захисту здоров’я українців", - зазначено в листі.

У документі вказується, що традиційні форми споживання тютюну як куріння сигарет, самокруток, кальянів поступово замінюються на споживаннях новітніх продуктів без тютюну як електронні сигарети та нікотинові подушечки. Останні - єдині серед усіх нікотинових виробів, які взагалі не регулюються державою, хоча їхнє споживання зростає.

За інформацією лікарської спільноти, зараз в Україні абсолютно вільно доступні до продажу подушечки з будь-яким рівнем нікотину, навіть дозуваннями в 160-170 мг в одній подушечці. Це в десятки разів більше, ніж у сигареті, і створює реальну загрозу гострих отруєнь.

"Оскільки за високих рівнів нікотин є токсичним і може призвести до отруєння й побічних ефектів, ми закликаємо заборонити в Україні нікотинові подушечки із вмістом нікотину понад 16,6 мг та добавками, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями", - йдеться у листі.

Науково доведено, що саме ця доза нікотину в подушечці дає в подальшому концентрацію нікотину в крові, співвідносну із концентрацією нікотину в крові після куріння однієї сигарети.

ВООЗ наголошує на важливості "обмеження концентрації нікотину та заборону добавок, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостям". Це в доповнення таких заходів, як заборона продажу неповнолітнім, вимога розміщення попереджень про шкоду здоров’ю, оподаткування продуктів та комплексне обмеження реклами та просування.