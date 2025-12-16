ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Лікарі закликали депутатів заборонити продаж паучів із концентрацією нікотину понад 16,6 мг

Вівторок 16 грудня 2025 12:19
UA EN RU
Лікарі закликали депутатів заборонити продаж паучів із концентрацією нікотину понад 16,6 мг Фото: лікарі закликають заборонити продаж паучів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Українські лікарі звернулися до депутатів із закликом терміново врегулювати максимальний вміст нікотину в нікотиновмісних виробах, призначених для перорального використання на рівні 16,6 мг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на лист на ім'я голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького та голови профільного підкомітету Лади Булах.

Понад 50 лікарів та фахівців у сфері кардіології, онкології, пульмунології, респіраторної медицини та профілактики захворювань закликали парламентарів терміново врегулювати максимальний вміст нікотину в нікотинових подушечках (снюсах, паучах).

"Запровадження всебічного регулювання для нікотинових подушечок, а насамперед заборона продажу продукції з концентрацією понад 16,6 мг, їх маркетингу і просування - нагальна ініціатива і ми повністю її підтримуємо. Закликаємо Вас дослухатись до думки професійної медичної спільноти та прийняти відповідне законодавство для захисту здоров’я українців", - зазначено в листі.

У документі вказується, що традиційні форми споживання тютюну як куріння сигарет, самокруток, кальянів поступово замінюються на споживаннях новітніх продуктів без тютюну як електронні сигарети та нікотинові подушечки. Останні - єдині серед усіх нікотинових виробів, які взагалі не регулюються державою, хоча їхнє споживання зростає.

За інформацією лікарської спільноти, зараз в Україні абсолютно вільно доступні до продажу подушечки з будь-яким рівнем нікотину, навіть дозуваннями в 160-170 мг в одній подушечці. Це в десятки разів більше, ніж у сигареті, і створює реальну загрозу гострих отруєнь.

"Оскільки за високих рівнів нікотин є токсичним і може призвести до отруєння й побічних ефектів, ми закликаємо заборонити в Україні нікотинові подушечки із вмістом нікотину понад 16,6 мг та добавками, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями", - йдеться у листі.

Науково доведено, що саме ця доза нікотину в подушечці дає в подальшому концентрацію нікотину в крові, співвідносну із концентрацією нікотину в крові після куріння однієї сигарети.

ВООЗ наголошує на важливості "обмеження концентрації нікотину та заборону добавок, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостям". Це в доповнення таких заходів, як заборона продажу неповнолітнім, вимога розміщення попереджень про шкоду здоров’ю, оподаткування продуктів та комплексне обмеження реклами та просування.

Як зазначалося, у парламенті зареєстровано шість законопроєктів щодо регулювання обігу нікотинових подушечок.

Під час обговорення депутати зазначили, що повна заборона може перевести ринок у тіньовий сектор і зменшити акцизні надходження до бюджету. Натомість державне регулювання дозволить контролювати вміст нікотину та запобігти продажу неповнолітнім.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Лікарі Цигарки
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі