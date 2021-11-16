Его здоровью ничего не угрожает: в Грузии рассказали о самочувствии Саакашвили

По словам заместителя начальника медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгия Чидрашвили, сейчас состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - стабильное. Его жизненно важные параметры в норме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Грузия Online ".

Как отметил Чидрашвили, жизненные показатели и результаты анализов Саакашвили в норме.

"Основные жизненно важные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также основные лабораторные показатели в пределах нормы", - заявил заместитель начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы.

Он добавил, что сегодня Саакашвили проходит интенсивные лабораторные и диагностические обследования, в связи с чем его здоровью ничего не угрожает.