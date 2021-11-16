ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Его здоровью ничего не угрожает: в Грузии рассказали о самочувствии Саакашвили

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 16:52
Его здоровью ничего не угрожает: в Грузии рассказали о самочувствии Саакашвили Фото: бывший президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По словам заместителя начальника медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгия Чидрашвили, сейчас состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - стабильное. Его жизненно важные параметры в норме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Грузия Online".

Как отметил Чидрашвили, жизненные показатели и результаты анализов Саакашвили в норме.

"Основные жизненно важные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также основные лабораторные показатели в пределах нормы", - заявил заместитель начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы.

Он добавил, что сегодня Саакашвили проходит интенсивные лабораторные и диагностические обследования, в связи с чем его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что у бывшего президента Грузии, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота.

Также РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Грузии не допустило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к Саакашвили из-за того, что она не входит в "список визитеров".

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили Грузия
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов