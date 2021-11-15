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Состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Денисова рассказала о новой проблеме

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Понедельник 15 ноября 2021 22:26
Состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Денисова рассказала о новой проблеме Фото: бывший президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили. У бывшего президента Грузии, вследствие, длительной голодовки, началась кровавая рвота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram.

Денисова отметила, что несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.

"Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Міхеіла Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18", - добавила Денисова.

Также уполномоченная Верховной рады по правам человека отметила, что пока разрешения или же отказа от Минюста Грузии она не получила.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Саакашвили назвал условие, при котором он прекратит голодовку.

Также РБК-Украина писала о том, что на 44-й день голодовки бывший президент Грузии не смог встать с постели.

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Михаил Саакашвили Денисова
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