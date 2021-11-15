Состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Денисова рассказала о новой проблеме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram .

Денисова отметила, что несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.

"Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Міхеіла Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18", - добавила Денисова.

Также уполномоченная Верховной рады по правам человека отметила, что пока разрешения или же отказа от Минюста Грузии она не получила.