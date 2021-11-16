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Його здоров'ю нічого не загрожує: у Грузії розповіли про самопочуття Саакашвілі

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Вівторок 16 листопада 2021 16:52
Його здоров'ю нічого не загрожує: у Грузії розповіли про самопочуття Саакашвілі Фото: колишній президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За словами заступника начальника медичного департаменту Спеціальної пенітенціарної служби Георгія Чідрашвілі, наразі стан здоров’я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі - стабільний. Його життєво важливі параметри, нібито, в нормі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".

Як відзначив Чідрашвілі, життєві показники й результати аналізів Саакашвілі в нормі.

"Основні життєво важливі параметри, такі як артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація, знаходяться в межах норми. Також є основні лабораторні показники в межах норми", - заявив заступник начальника медичного департаменту Спеціальної пенітенціарної служби.

Він додав, що сьогодні Саакашвілі проходить інтенсивні лабораторні й діагностичні обстеження, у зв’язку з чим його здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у колишнього президента Грузії, внаслідок тривалого голодування, почалося криваве блювання.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції Грузії не допустило уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до Саакашвілі через те, що вона не входить до "списку візитерів".

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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