Здійснювали польоти до Криму. Повідомлено про підозру головам російських авіакомпаній

Україна повідомила про підозру двом генеральним директорам російських авіакомпаній, які здійснювали польоти до анексованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прокуратури Автономної Республіки Крим.

Згідно з даними слідства, генеральні директори авіакомпаній "Росія" та Nordwind Airlines організували схему польотів з території РФ до Криму. З 2018 по 2022 рік було здійснено більше 10 тисяч рейсів з аеропортів 25 російських міст до закритого аеропорту "Сімферополь". Під час планування польотів компанії підтримували координацію з російськими органами державного управління, зокрема Росавіацією.

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як пише "Радіо Свобода", прокуратура не називає імен підозрюваних, однак гендиректором "Росії" до вересня 2022 року був Сергій Олександровський, а Nordwind Airlines - Ігор Швецов.

Звільнення Криму

На початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили повернуть тимчасово окупований Крим протягом 5-7 місяців. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що вибір методу звільнення півострова залежатиме від поведінки Росії.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, перемогою України у війні вважатиметься відновлення територіальної цілісності станом на 1991 рік. Війна продовжуватиметься до тих пір, доки в Криму перебуватиме ворог.