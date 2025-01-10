Здійснює надзвичайно важливі місії. Експерт розповів про український дрон Raybird

За словами експерта, дрон, окрім того, що є розвідувальним, також здатний й вражати об'єкти. Зокрема він причетний до багатьох місій, які зараз ширяться в пабліках, зі знищенням ворога, потягів, ешелонів й іншого.

"Наш літак надає змогу знаходити тилові скупчення ворога або щось цікаве. Тому що ми можемо поводити себе зухвало в тих місцях, де нас не очікують. По-друге, за рахунок наших висот, ми зазвичай від 2 кілометрів літаємо, працюємо, наша оптика, наші камери надають нам змогу і вдень, і вночі розуміти що ми бачимо і як з цим працювати", - розповів Олексій "Бульдозер".

Він додав, що черговою перевагою дрона є кількість його часу у повітрі, яка може сягати навіть до 20 годин на одній заправці. Останнє ж є великою проблемою для інших безпілотників, оскільки під час завдань їм доводиться повертатись на дозаправку.

"В нас навпаки система працює таким чином, що ми можемо піти на "підхват" на інший напрямок, пролетіти 200-300 км загального маршруту для того, щоб постійно нон-стоп виконувати не одну задачу й повертатися назад, а одну за однією. Просто я б назвав це 24/7", - відзначив експерт.