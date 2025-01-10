Осуществляет чрезвычайно важные миссии. Эксперт рассказал об украинском дроне Raybird
Raybird ACS, в первую очередь, является разведывательным беспилотником. Дрон осуществляет чрезвычайно важные миссии на всех направлениях фронта.
Об этом рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина Алексей "Бульдозер", специалист в сфере беспилотных авиационных комплексов, руководитель отдела эксплуатации компании Skyeton.
По словам эксперта, дрон, кроме того, что является разведывательным, также способен и поражать объекты. В частности он причастен ко многим миссиям, которые сейчас распространяются в пабликах, с уничтожением врага, поездов, эшелонов и прочего.
"Наш самолет позволяет находить тыловые скопления врага или что-то интересное. Потому что мы можем вести себя вызывающе в тех местах, где нас не ожидают. Во-вторых, за счет наших высот, мы обычно от 2 километров летаем, работаем, наша оптика, наши камеры предоставляют нам возможность и днем, и ночью понимать что мы видим и как с этим работать", - рассказал Алексей "Бульдозер".
Он добавил, что очередным преимуществом дрона является количество его времени в воздухе, которое может достигать даже до 20 часов на одной заправке. Последнее же является большой проблемой для других беспилотников, поскольку во время задач им приходится возвращаться на дозаправку.
"У нас наоборот система работает таким образом, что мы можем пойти на "подхват" на другое направление, пролететь 200-300 км общего маршрута для того, чтобы постоянно нон-стоп выполнять не одну задачу и возвращаться обратно, а одну за одной. Просто я бы назвал это 24/7", - отметил эксперт.
Производство дронов в Украине
Как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, президент Владимир Зеленский поручил произвести в этом году 30 тысяч дальнобойных дронов. Также глава правительства заявлял, что возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины выросли в шесть раз, в связи с чем сегодня украинцы производят почти все дроны, которые применяются на фронте.
В частности Зеленский заявлял, что в 2025-м Украина планирует поставить рекорд в количестве и качестве дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.