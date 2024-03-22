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"Здивований їхньою нервозністю". Макрон відреагував на погрози РФ вдарити ядеркою по Парижу

П'ятниця 22 березня 2024 19:15
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"Здивований їхньою нервозністю". Макрон відреагував на погрози РФ вдарити ядеркою по Парижу Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські загрози скинути атомну бомбу на Париж є очевидною ознакою нервозності серед чиновників РФ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Загрози росіян

Нещодавно в інтерв'ю телеканалу BFMTV віце-спікер Держдуми Петро Толстой почав роздумувати про можливість скинути ядерну бомбу на Париж.

Зокрема, Толстой заявляв про те, що снаряд, випущений з території Росії, може долетіти до Парижа трохи більше, ніж за дві хвилини.

Також російський чиновник погрожував, що будь-якому французькому солдату на українській землі загрожує смерть і розкритикував сексуальну орієнтацію прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя.

Реакція Макрона

"Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати це", - відреагував Макрон.

Президент також додав, що "здивований такою нервозністю та такою відсутністю нервів у російських чиновників".

Зазначимо, погрози від Толстого пролунали на тлі заяв Макрона про можливе відправлення французьких військових до України.

Ядерні погрози РФ

Нагадаємо, останнім часом з боку Росії дедалі частіше звучать погрози застосувати ядерну зброю.

Зокрема їх неодноразово вимовляв російський диктатор Володимир Путін. Нещодавно він зазначав, що Росія готова до ядерного удару "з військово-технічного погляду". При цьому, за його словами, ракети перебувають у стані постійної бойової готовності.

Макрон відреагував такі заяви і дав пораду голові Кремля не розкидатися погрозами.

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Франція Російська Федерація Париж Еммануель Макрон Ядерна зброя
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