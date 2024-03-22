"Удивлен их нервозностью". Макрон отреагировал на угрозы РФ ударить ядеркой по Парижу
Российские угрозы скинуть атомную бомбу на Париж являются явным признаком нервозности среди чиновников РФ.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Угрозы россиян
Недавно в интервью телеканалу BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой начал рассуждать о возможности скинуть ядерную бомбу на Париж.
В частности, Толстой заявлял о том, что снаряд, выпущенный с территории России, может долететь до Парижа “чуть больше, чем за две минуты”.
Также российский чиновник угрожал, что любому французскому солдату на украинской земле грозит смерть и раскритиковал сексуальную ориентацию премьер-министра Франции Габриэля Атталя.
Реакция Макрона
"Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать это", - отреагировал Макрон.
Президент также добавил, что "удивлен такой нервозностью и таким отсутствием нервов у российских чиновников".
Отметим, угрозы от Толстого прозвучали на фоне заявлений Макрона о возможной отправке французских военных в Украину.
Ядерные угрозы РФ
Напомним, последнее время со стороны России все чаще звучат угрозы применить ядерное оружие.
В частности, их неоднократно произносил российский диктатор Владимир Путин. Недавно он отмечал, что Россия готова к ядерному удару "с военно-технической точки зрения". При этом, по его словам, ракеты находятся в состоянии постоянной боевой готовности.
Макрон отреагировал такие заявления и дал совет главе Кремля не разбрасываться угрозами.
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